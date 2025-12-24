火神的眼淚將上演？他轟北市消防員進火場就像「賭命」 無線電斷訊

北市消防局花數億購置無線電，但議員指出，台北市有四個消防大隊，常反映新無線電不好用，30公尺就會斷線，也就是走30多步就收不到訊號，進火場像賭命。對此，消防局指出，若通訊覆蓋不足，將視實際需求架設行動中繼台。

北市議員張志豪本身是義消大隊長，他指出新竹晴空匯火災，自己也是事故調查委員之一，其中一個危險因子，就是無線電訊號，北市消防局新購的新式無線電，在第一線出現的評價之一是不好用，他以為這是個別單位的問題，但今年11月的現場測試，結果訊號只要超過30公尺就不見，這概念就是走了30多步，就會通訊斷線。

張志豪還說，他做了問卷調查，對新無線電的整體滿意度，有約73%不滿意的，更有84%不滿意通訊，而且這不只是感覺的問題，已經可能造成具體的危害。

另外，消防員無線電收訊不好，需要中繼台來延伸，但張志豪說，中繼台是放在「中隊」但是第一線進入火場的是「分隊」，進火場發現收不到訊號，怎麼告訴指揮官要中繼台？只能撤出來，誰要把中繼台載來？救災優先還是要架設無線電優先？

消防局指出，依照救災的安全規範，消防員必須要回報位置，如果接不到訊號的時候，可以停止前進、撤出現場。

台北市指揮頻道是經過中繼台，訊號是沒問題的。

北市府表示，一定先確保消防員的安全，這是最優先考量，那現在設備，如果發現有一些狀況，願意來檢視，也很願意去聆聽消防員的意見，如果有問題，就來解決。

消防局指出，12個行政區中，一中隊都配置3具行動中繼台，合計36台，平時由中隊統籌管理與維護保養。若災害發生時，初期分隊抵達係以人命救助、撲滅火勢等救援任務為優先，設置無線電中繼設備等後勤幕僚作業，則由中、大隊幕僚負責。