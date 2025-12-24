影／北捷又傳暴力事件 老翁遭控打頭扯髮攻擊年輕女子
台北捷運又發生暴力事件！昨晚新蘆線有1名68歲老翁被眾多乘客指控因為人多擠不上車便對其他乘客叫囂，並辱罵攻擊1名拿手機錄影的年輕小姐，小姐亦反擊踢他膝蓋。警方獲報趕抵三重國小站，依法受理2人互告傷害。
事後有不少人在Threads留言說明當時情況，根據描述，昨晚6點半左右正值交通尖峰時段，北捷新莊蘆洲線車廂相當擁擠，杜姓老翁自民權西路站上車時，差點擠不上車一直叫囂，甚至還把別人推出車外，遭其他乘客指責。
列車繼續行駛過大橋頭站之後，23歲林姓女子拿出手機拍攝，引起杜姓老翁惱羞成怒動手將她手機拍打掉落，林女反擊踢他膝蓋，老翁更怒毆打林女頭部、發狠扯她的頭髮，雙方激烈爭執互相拉扯推擠發生肢體衝突。
現場一片慌張混亂，其他乘客立刻按鈴緊急通報站務人員，還有人指責老翁專挑女生欺負，先跟旁邊的成年男子起口角沒有動手，卻辱罵攻擊女生。林女事後表示當時「大家都很緊張，但是很堅強的保護我，真的太感激不盡。」
列車行駛至三重國小站，雙方被保全人員帶至服務台，三重警分局獲報派員到場處理，肢體衝突造成杜姓老翁右膝紅腫、林女頭部受傷，2人均表示要提告傷害。警方將雙方帶回派出所依法受理，警詢後案件將函送新北地檢署偵辦。
