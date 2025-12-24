鍾東錦肖像遭盜用賣油甘 農業處長陳樹義也遭AI行銷苗栗大閘蟹黃

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣政府積極推廣行銷縣內農特產品，日前繼縣長鍾東錦肖像遭盜用賣油甘，近日網路又出現以人工智慧（AI）技術盜用農業處長陳樹義的肖像、聲音，假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」及相關產品的不實訊息；對此，農業處也在官網澄清，並提醒民眾切勿輕信來源不明的網路廣告或影片。

農業處指出，苗栗縣並無生產、販售或委託販售任何蟹黃醬、蟹黃罐頭等產品，目前僅輔導合法的活體大閘蟹養殖與品牌推廣。網路流傳的相關廣告內容，皆非屬事實，與本縣無任何關聯。

針對網路流傳的不實資訊，已涉及誤導消費者，甚至可能違反相關法令，縣府已蒐證並保留法律追訴權，必要時將移請相關單位依法查處，以維護消費者權益及苗栗農漁產品的聲譽。

同時，提醒民眾切勿輕信來源不明之網路廣告或影片，購買農漁產品時，請認明合法通路與正式公告資訊，如有疑義，請撥打165反詐騙專線查證。

近日網路流傳以AI技術盜用農業處長陳樹義的肖像、聲音，假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」及相關產品的不實訊息，縣府農業處出面澄清並提醒民眾勿受騙。圖／苗栗縣政府提供
近日網路流傳以AI技術盜用農業處長陳樹義的肖像、聲音，假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」及相關產品的不實訊息，縣府農業處出面澄清並提醒民眾勿受騙。圖／苗栗縣政府提供

