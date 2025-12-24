英籍男手機不翼而飛 大園警流利英文伸援

大園分局員警在台61線高架橋下找到男子的手機，順利將它物歸原主。圖：讀者提供

一名37歲的英國籍男子昨(23)日下午16時許騎單車外出時，手機不慎從口袋掉落，男子返家後發現手機遺失急忙報警求助，大園警分局員警利用手機定位功能查出大概遺失地點，隨即陪同男子前往仔細搜尋，總算在台61線高架橋下找到男子的手機，順利將它物歸原主。

英籍男子表示可能是在騎車的過程中不慎從口袋掉落，對於台灣警方的積極熱心留下深刻的印象。圖：讀者提供

大園派出所表示，英籍男子於昨日下午至派出所報案，稱其手機不慎遺失，到處都找不到，手機內有很重要的資料，也有綁定行動支付，擔心被人撿去做不法用途，心裡非常著急，請警方幫忙協尋。警員邱重霖見男子神情慌張，先以流利的英文向他詢問案情，安撫其不安的情緒，員警在溝通過程中發現男子身上有攜帶另一支手機，但尚未申辦本地門號，無法上網查詢定位資訊，員警便主動分享自身行動網路熱點，並一步步引導男子登入手機定位系統。

大園派出所進一步提到，經過查詢定位後得知男子的手機疑似掉落在台61線快速道路橋下，員警隨即陪同男子前往定位地點，沿途仔細搜尋路邊、草叢等可能掉落位置，並不斷更新確認定位資訊，總算在許厝港路與台61線路口附近找到男子的手機。男子見重要的手機失而復得、完好無缺，頻頻向警方道謝，表示可能是在騎車的過程中不慎從口袋掉落，對於台灣警方的積極熱心留下深刻的印象。

