不滿客人不買竟拿蓮霧砸車！屏東枋山水果店老闆被起底滿滿黑歷史

有民眾昨天晚上在屏東縣枋山鄉一家水果行買蓮霧，因質疑老闆不誠實，沒買就開車離開，沒想到老闆氣憤之下竟拿蓮霧砸車，他嚇得馬上報警。警察到場後老闆坦承所為，後續確認車輛沒有損壞，雙方自行和解。事後將過程PO上網，不少網友也表示曾在該店踩過雷。

昨天晚上7時許，吳姓男子載著一家人從恆春北上，途經枋山鄉路邊一家水果行時下車買蓮霧。他詢問老闆怎麼賣，蘇姓老闆表示一斤160元，他說要2斤，老闆挑選後秤重說400元，吳男說只要2斤就好，老闆隨手拿出幾顆秤重後說要370元，他覺得老闆不誠實，說「不買了」隨後離去。

沒想到老闆瞬間理智斷線，開始破口大罵，吳男不理他上車駛離，忽然間聽到「碰」的一聲，下車查看後，才發現是老闆竟用蓮霧砸他的車。他馬上報警，警察到場後詢問老闆，老闆坦承因氣憤因「不爽被他糟蹋」才會用蓮霧砸車。