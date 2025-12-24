不只事後調閱 監視器可預警攔阻異常！楊文科啟動「智慧守護之眼」

新竹縣長楊文科宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，盼透過導入AI主動預警技術，將治安防禦模式由傳統的「事後調閱」升級為「即時攔阻」。該系統初步規畫針對異常行為、詐欺車手及異常噪音進行主動偵測，期能即時通報並協助相關單位迅速處置，強化整體治安防護能量。

楊文科昨天召集警察局及即將成立的數位發展處，對近期社會隨機攻擊事件引發的公眾不安，楊文科強調，楊文科強調，治安維護不容許「管轄灰色地帶」，他已指示地方警力打破界限，直接進入車站月台與營運範圍巡查。此外，針對即將到來的跨年晚會、元旦升旗等大型活動，以及六福村、小叮噹、綠世界等3大主題樂園，警方均已完成安檢部署與蒐證器材設置，確保民眾在人潮聚集處享有最高標準的安全保障。

除了強化實體警力，楊文科更擘劃數位治理藍圖，強調主動預警系統非做不可，將由新成立的數位發展處處長劉奕帆領軍，啟動「智慧守護之眼」計畫。

該計畫運用邊緣運算（Edge AI）與大語言模型（LLM）技術，改變傳統監視器僅能被動取證的限制，賦予監控系統即時分析能力，將治安防禦由「事後調閱」升級為「即時攔阻」。

劉奕帆說明，該系統研擬鎖定異常行為、詐欺車手及異常噪音進行主動偵測，防護範圍更希望延伸至公共托嬰中心、公園與高車流路段。在幼兒場域，系統可自動識別跌倒或長時間哭泣等危險信號，縮短救援反應時間，並採取「去識別化」技術嚴格保護縣民隱私。同時也期待「智慧守護之眼」作為新竹縣第一個「政府開放產品」示範專案，展現新竹縣作為科技大縣的治理格局與公私協力精神。