高雄某明星高中生凌晨墜樓死亡 父母撫屍痛哭傷心欲絕

高雄市左營區今天凌晨發生墜樓事故，1名明星高中學生自住處大樓頂樓墜樓，警、消據報到場，發現他已經死亡，父母痛哭欲絕。警方勘查，無外力介入，全案報請橋頭地檢署相驗。

今天凌晨2時許警、消獲報，左營區某社區大樓發生墜樓案，派員趕往現場，發現林姓學生（16歲）從高樓層墜樓，倒臥1樓道路，已無生命跡象，查出是大樓住戶，通知他父母，令父母傷心撫屍痛哭。

警方調派鑑識人員到場採證，並調閱大樓監視器畫面，發現林姓高中生凌晨獨自上樓，不久墜樓，未發現有外力介入，報請橋頭地檢署相驗。