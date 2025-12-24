高雄某明星高中生凌晨墜樓死亡 父母撫屍痛哭傷心欲絕
高雄市左營區今天凌晨發生墜樓事故，1名明星高中學生自住處大樓頂樓墜樓，警、消據報到場，發現他已經死亡，父母痛哭欲絕。警方勘查，無外力介入，全案報請橋頭地檢署相驗。
今天凌晨2時許警、消獲報，左營區某社區大樓發生墜樓案，派員趕往現場，發現林姓學生（16歲）從高樓層墜樓，倒臥1樓道路，已無生命跡象，查出是大樓住戶，通知他父母，令父母傷心撫屍痛哭。
警方調派鑑識人員到場採證，並調閱大樓監視器畫面，發現林姓高中生凌晨獨自上樓，不久墜樓，未發現有外力介入，報請橋頭地檢署相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言