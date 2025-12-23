聽新聞
想洗澡也出事…新北泰山男開瓦斯桶突氣爆 遭燙傷急送醫
新北市泰山區泰林路1棟公寓今天晚間7時許驚傳氣爆意外。1名30歲男子在家中欲洗澡，打開瓦斯桶開關時卻突然發生氣爆。新北市消防局獲報趕抵，發現現場並無火勢，男子遭燙傷意識清醒由救護車送醫。確切意外原因仍待火調人員調查。
【中央社／新北23日電】
新北市泰山區泰林路二段某公寓5樓，今晚發生疑似氣爆意外，造成窗戶玻璃破碎飛濺；1名越籍男子在洗澡時，疑因開瓦斯桶開關不慎外洩釀災，輕傷送醫治療。
新北警消今晚7時36分接獲通報，泰山區泰林路二段5樓公寓的5樓突發生疑似氣爆意外，造成玻璃窗破碎飛濺，警消獲報迅速派人車到場處理。
警消表示，越籍男子在洗澡時，疑因開瓦斯桶開關時不慎瓦斯外洩，瞬間引燃釀小規模氣爆，造成玻璃窗等物件破損。
警消表示，男子身體有約3成遭燒傷，緊急送醫治療，現場並無火勢，由於傷者疑似逃逸外勞，確切狀況仍待釐清。
