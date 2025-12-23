台中女騎士遭聯結車輾過「臟器外露」送醫不治 肇事司機被送辦

台中市消防局在今天下午5時許獲報，一輛聯結車在台中果菜市場旁，撞到一名機車女騎士，救護車抵達時，年約57歲的女騎士已被聯結車輾過，臟器外露，無生命跡象，已送醫急救，肇事司機說，女騎士突然騎出來，雖然有煞車，但仍來不及，女騎士在今晚由院方宣告不治，檢警將依過失致死罪方向偵辦此案。

台中市消防局在今天下午5時53獲報，西屯區環中路一段鄰近台中果菜市場旁，有車禍救護案，行經該處民眾回報，疑似有人受困，經派遣水湳及大雅分隊2車5人，由水湳分隊分隊長張介彥帶隊前往。

救護車到場回報，現場是年約57歲的機車女騎士遭聯結車輾過，已無生命跡象，給予急救處置後，送往清泉醫院，經急救後傷重不治身亡。