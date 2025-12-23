快訊

全因她先擦撞！奇美醫院接駁車輾斃男騎士 女駕駛躲路邊警上前才下車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

奇美醫療服務車今天下午在台南市安南區與46歲林姓機車男騎士發生車禍，林遭輾斃；警方調查，竟是另一名51歲王姓女子開車在路邊準備起步直行，先與林的機車擦撞，林才左偏滑向對向車道倒地。王女肇事後留在車上沒有下車處理，但並未酒駕。

台南市消防局今天下午4時15分接獲報案，安南區安順國小附近發生遊覽車與機車車禍，立即派遣6車12人趕往；現場確認有46歲林姓機車駕駛被遊覽車車輪壓住，明顯死亡，遊覽車上含司機共8人，車禍碰撞造成其中66歲邱姓婦人頭部撕裂傷、意識清醒受傷送醫。

據了解，事故遊覽車為奇美醫療服務車，路線為接駁乘客往返永康總院與佳里院區，車上其餘7人並未受傷，第三警分局調查確切肇事原因及責任歸屬，為釐清車禍事故原因，調閱路邊監視器查看。

警方發現，林姓機車騎士的機車左偏滑向對向車道倒地，與對向29歲黃姓遊覽車駕駛發生碰撞後遭輾斃，是因一輛車沿安和路北往南方向路邊起步直行，與林的機車發生擦撞；現場員警眼尖注意到，該肇事車輛在事發地點不遠處約1、200公尺的路邊。

員警上前，要求51歲王姓女駕駛下車說明，王女才配合接受調查；經確認王女與黃均沒有酒駕，林姓騎士因已經死亡，尚未檢測，警方表示，王女在肇事後並未下車處理查看，詢問後將依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送，黃姓駕駛則依過失致死罪嫌移送偵辦。

警方指出，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，呼籲用路人行車務必注意安全，事故發生應留在現場並通報警方處理。

奇美醫療服務車今天下午在台南市安南區與46歲林姓機車男騎士發生車禍碰撞事故，當場將林輾斃；警方調查，竟是另一名51歲王姓女子開車先與林的機車發生擦撞。記者袁志豪／翻攝
