保險公司再傳內鬼 驚傳客服保全人員詐領懸帳1600多萬元
保險公司再傳內鬼，驚傳客服保全人員詐領懸帳1600多萬元。金管會保險局副局長蔡火炎今日指出，已在12月上旬收到台灣人壽通報已離職的楊姓客服保全女性職員盜領懸帳1600多萬元，而這些來自保戶繳費繳款的「懸帳」，公司必須另行出資把洞填回去，不能有損客戶權益。
蔡火炎表示，目前還在持續向台壽了解相關案情當中，若有作行政裁處，也會再對外說明。另據了解，台壽董事長許舒博昨日已前往保險局說明案情。
「懸帳」並不等同於一般保險給付的「應付未付款」。蔡火炎說明，通常應付未付款是指已核決的賠款，保險公司要主動給保戶，例如生存或滿期保險金，但保險受益人因為搬家等原因，使保險公司未能聯絡上立即給予保險給付，往往得多次聯繫才聯繫上。
而「懸帳款項」，指的是一般的暫收款項，例如保戶只知道公司某一帳戶，就轉進去，到底要繳保費，或是清償貸款，保險公司無法釐清，使款項無法正確入帳而掛在過渡帳戶的款項，一般在處理上，公司要向匯款人確認繳這筆錢目的，再正確入帳，這和應付而未付款性質兩者並不一樣。
蔡火炎說，保險局對於保險公司聯繫受益人清理「應付未付款」，一直持續監督，而且訂有目標；他對此指出，保險局要求保險公司必要時要去戶政機關調查受益人的戶籍資料，並進行橫向連繫等，儘快將應付未付款項作清理，另外經過保險局確認，107年度以前的「應付未付款」已在113年底之前清理，108年之後新增的部分，保險局也要求，必須在四年內清理完畢，四年目標依序分別為75%、85%、93%、100%。但倘若聯繫多次，仍未能找到受益人，則此時保險局會要保險公司把這筆應付款放在「其他應付款」科目中。
