反擊就對了？正當防衛判定超嚴格 律師籲把握2原則否則恐淪被告

19日台北車站與中山區發生隨機殺人案件，引發社會恐慌。民眾擔憂遇到攻擊事件時，該如何自保？對此，律師吳啟玄提醒，台灣法律對於「正當防衛」的認定極為嚴格，關鍵是危險必須「此時此刻」正在發生，且確實存在、正在發生的危險，才能正當防衛。如果是在侵害結束後持續反擊，或者防衛手段超過必要程度，就很有可能從受害者變為被告，反而要承擔法律責任。

吳啟玄解釋，在法律上，依照《刑法》第23條的正當防衛，簡單明瞭的說法是「正在遭受他人違法侵害時，為了防衛自己或他人，而必須採取的行為」。然而要構成「正當防衛」有2大要素，第1是必須是「確實存在、且正在發生的危險」，因為正當防衛對「時間點」的要求極高。不是曾經有危險，也不是可能會有危險，而是「此時此刻」的危險。

吳啟玄舉出實際判決的例子，曾經有人在街頭遭到棒球棍攻擊，他情急之下噴辣椒水，對方被噴到後，已經丟下球棒、失去攻擊能力，他仍持續噴灑辣椒水。法院因此認為「侵害已經結束，卻仍持續攻擊，行為性質從防衛，轉變為互毆，因此不再受正當防衛保護」。

而另一個廣受大家討論的情況是：「當張文在路上丟煙霧彈時，為什麼不能直接開車撞他？」從事後來看，我們知道他在台北車站已經砍傷人。但回到當下的資訊狀態其實只是一個人在丟煙霧彈，而且張文也並未對車輛發動攻擊。

吳啟玄表示，即便知道他「之前」犯案，那個侵害行為也已經結束。因此在這樣的情況下，若貿然開車撞人，很可能無法主張正當防衛，因為法律會認為「那不是正在發生的侵害」，而是對「已經過去的危害」的報復，或是對「可能發生的危險」的預防性攻擊。

吳啟玄指出，這說明了「正當防衛在時間上的限制」真的非常嚴格。構成「正當防衛」的第2要素則是反擊手段必須是「必要的」。第二個關鍵，是防衛的手段與強度。即使人們真的處在被侵害的情況下，防衛也不是毫無上限的。

吳啟玄又舉出一例，一名退伍軍人為了保護妻子，與入侵家中的加害人發生衝突。在搏鬥過程中，他成功壓制住對方。問題在於——當加害人已經被壓制、臉色發白、出現明顯缺氧狀態時，他仍持續施力勒住頸部，最終導致對方死亡。這時，法院認定前段壓制行為，確實有防衛必要性，但在侵害已經被有效排除後，仍持續使用致命手段，因此構成「防衛過當」。所以在自保的同時，要把握正當防衛的界線，時間點跟強度都極為重要。