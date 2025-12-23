影／7旬婦過馬路被車鏟飛 一頭撞爆擋風玻璃！這理由恐挨罰

南投埔里今發生一起行人交通事故，74歲李姓婦人在中華路違規穿越馬路，遭直行通過的轎車撞上，李婦被車頭鏟起後一頭撞爆轎車擋風玻璃，送醫後性命無礙。警方表示，初判雙方均未注意人車來往狀況，而行人未規通行要開罰500元。

警方調查，李婦今天近午11時許，他行經中華路欲前往對面的藝文中心廣場，但在徒步穿越道路時，遭開車直行經該路段的70歲黃姓女駕駛撞上，李婦因此被撞倒在地，造成全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，沒有生命危險。

事發當下畫面中，李婦疑要趁雙向道路無來車時穿越道路，但行走時並未持續注意道路狀況，完全沒發現黑色轎車駛來，黑車疑似也沒察覺李婦，雙方發生碰撞，李婦被車頭鏟起後，頭部撞到轎車擋風玻璃，之後翻倒在地，起身後摸著後腦杓。

埔里警分局表示，經檢測，自小客車駕駛黃女酒測值為0，初步判斷黃女及李姓行人，雙方均未注意人車來往狀況，致發生碰撞。由於事發地點100公尺內設有行人穿越道，李女未依規定通行，將依道交條例第78條舉發，可處500元罰鍰。