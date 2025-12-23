聽新聞
台南奇美醫院接駁車碰撞機車 男騎士慘被壓輪下當場死亡
奇美醫療服務車今天下午在台南市安南區與一名50多歲林姓機車男騎士發生車禍碰撞事故，林被壓在車輪下，當場死亡；服務車上包含司機共有8人，其中1名66歲婦人也受傷送醫，其餘7人未受傷，目前轄區第三警分局已趕往現場交通疏導與調查確切肇事原因及責任歸屬。
台南市消防局今天下午4時15分接獲報案，安南區安順國小附近發生遊覽車與機車車禍，立即派遣6車12人趕往；現場確認有1名50多歲林姓機車駕駛被遊覽車車輪壓住，明顯死亡，遊覽車上含司機共8人，車禍碰撞造成其中1名66歲婦人頭部撕裂傷、意識清醒受傷送醫，
消防局在16時51分協助被壓住的男騎士脫困，後續交由轄區第三分局處理，將調查確切肇事原因及責任歸屬；據了解，事故遊覽車為奇美醫療服務車，路線為接駁乘客往返永康總院與佳里院區。
