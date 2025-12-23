前台中市議長張宏年死因釐清 中檢解剖檢體送鑑定

快訊

中央社／ 台中23日電

前<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>議長張宏年（中）16日上午逝世，享壽73歲。聯合報系資料照
前台中市議長張宏年（中）16日上午逝世，享壽73歲。聯合報系資料照

前台中市議長張宏年16日上午逝世，享壽73歲。台中地檢署今天進行解剖，採集相關檢體，將送法醫研究所鑑定，釐清死因；遺體已發還家屬。

16日上午，張宏年兒子、國民黨台中市議員張彥彤要叫張宏年起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡，向警方報案；檢警相驗後，檢察官認為死因不明，與家屬討論後決定解剖釐清。

台中地檢署今天進行解剖並表示，採集相關檢體後，將送法醫研究所進行鑑定，釐清死因，遺體已發還家屬。張彥彤感謝外界關心，他僅表示，爸爸終於解脫了。

台中市2020年爆發盛唐中醫鉛中毒事件，因張宏年一家就醫檢出鉛中毒，揭發此案件，此案有多名受害者。張宏年接受排毒治療後，近年來深居簡出；16日上午，傳出在家中過世。

台中市 中毒 遺體

