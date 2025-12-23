越籍男騎車載孕妻幼兒猛撞違停車 妻兒噴飛開放性骨折急送醫

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

28歲越南籍范男今天下午3時許騎機車載懷孕7個月的妻子及2歲兒子，行經新北市三芝區北勢子時撞上違停的小貨車，人車當場噴飛滑行，27歲妻子陳女右手開放性骨折、2歲兒右腳開放性骨折，所幸送醫急救後均無生命危險，車禍原因仍待釐清。

淡水警分局今天下午3時許接獲報案，三芝區後厝里北勢子45號之13發生車禍事故。警員及救護人員獲報趕抵，經查28歲越南籍范姓男子騎機車載懷孕7個月的27歲妻子陳女及2歲兒子行經該處時，不明原因撞上違停的小貨車。3人當場噴飛倒地，機車還在地上滑行約十餘公尺。

救護人員發現陳女右手開放性骨折、2歲男童右腳開放性骨折，范男則是擦挫傷，3人均送往淡水馬偕醫院急救，所幸意識清楚無生命危險。警員現場進行採證測繪，依交通事故處理程序受理，車禍原因及肇責歸屬仍待釐清，另外貨車違停部分將依法製單舉發。

范男騎乘的機車滑行約10公尺才停下。記者黃子騰／翻攝
范男騎乘的機車滑行約10公尺才停下。記者黃子騰／翻攝
范男撞上違停的小貨車，造成孕妻及2歲兒開放性骨折。記者黃子騰／翻攝
范男撞上違停的小貨車，造成孕妻及2歲兒開放性骨折。記者黃子騰／翻攝

骨折 妻子 違停 車禍

相關新聞

保護令淪廢紙？北市5年9人死於家暴 加害者無視保護令近600件

國內家暴案件頻傳，北市近5年已有9人因此喪命，甚至有被害人聲請保護令仍難逃死劫，也因現行保護機制出現漏洞，議員質疑保護令...

搶快闖紅燈挨撞 休旅車轉圈衝對向幸無人受傷

苗栗縣苑裡鎮苗130線2.5公里，位於福田里中正五路口，21日晚間發生白色休旅車疑因搶快闖紅燈，當場遭橫向通過路口的車輛...

台南女清潔員被酒駕撞死 交大走進清潔隊提醒道路作業交通風險

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉日前疑徹夜飲酒，天亮開車返家途中撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，台南交通警察大隊今天前往安定清...

公車上講電話大吼「丟手榴彈要死一起死」淡水警持盾牌攔車逮人

台北捷運隨機殺人案釀社會恐慌。40歲蕭男昨天在淡水客運上講電話時，竟脫口「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」，淡水警獲報將...

桃警執行「靜桃專案」展成效 守護城市安寧

桃園市政府持續透過跨縣市聯合稽查，嚴格遏止改裝噪音車擾民。統計截至今(114)年11月底，桃園市交通警察大隊及各分局已依《道路交通管理處罰條例》第16條裁處約1300件（改裝排氣管，未依規定向監理機關申報登記），展現執法決心。

台東市區透天厝冒濃煙 女屋主受困頂樓陽台一度危急

台東市新生路今天發生住宅火警，一棟透天厝2樓在中午吃飯時間突然竄出濃煙，48歲女屋主受困3樓陽台等待救援，台東縣消防局共...

