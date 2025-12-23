越籍男騎車載孕妻幼兒猛撞違停車 妻兒噴飛開放性骨折急送醫

28歲越南籍范男今天下午3時許騎機車載懷孕7個月的妻子及2歲兒子，行經新北市三芝區北勢子時撞上違停的小貨車，人車當場噴飛滑行，27歲妻子陳女右手開放性骨折、2歲兒右腳開放性骨折，所幸送醫急救後均無生命危險，車禍原因仍待釐清。

淡水警分局今天下午3時許接獲報案，三芝區後厝里北勢子45號之13發生車禍事故。警員及救護人員獲報趕抵，經查28歲越南籍范姓男子騎機車載懷孕7個月的27歲妻子陳女及2歲兒子行經該處時，不明原因撞上違停的小貨車。3人當場噴飛倒地，機車還在地上滑行約十餘公尺。