保護令淪廢紙？北市5年9人死於家暴 加害者無視保護令近600件

國內家暴案件頻傳，北市近5年已有9人因此喪命，甚至有被害人聲請保護令仍難逃死劫，也因現行保護機制出現漏洞，議員質疑保護令成廢紙，市府應取經韓國智慧手表系統，24小時貼身保護被害人。市府坦言，被害人常跨縣市活動，恐限制第一線人員監控及救援。

北市統計2021年至今年10月，家暴刑事案4809件中，2503件為配偶、前配偶、伴侶或前伴侶的親密關係暴力案，占全市52.05%。期間7505件聲請保護令中，1395件違反保護令，違反率18.59%，其中591件為「重複加害人」，占所有違反案42.37%。

議員張斯綱指出，北市近5年已有9人因家暴死亡，他也舉例信義區女公關命案，保護令生效僅1天，被害人即遭殺害，土城殺妻案更是當日開庭結束後即發生憾事，這些悲劇凸顯保護令從核發到執行間存在致命的時間落差與監控不足。

張斯綱提出他山之石，韓國警方2022年全面推廣「智慧手表定位追蹤系統」，整合Wi-Fi、GPS及基地台訊號，將定位成功率大幅從傳統30%提升至94%。台灣現行措施多屬使用者主動求救，韓國則整合科技為警方主動監控與快速反應的執法工具。

社會局回應，洽詢相關科技業者意見，即使定位精準度已提高，因北市都會區人口密集、高樓林立，導致GPS信號形成多路徑效應，仍會造成定位偏離；相關技術有賴電信業者的整合及強化GPS信號接收站基礎建設，需克服高額成本預算及隱私權適法性議題。

社會局談及實務面，現今交通便利，被害人活動軌跡常橫跨不同縣市，恐超過北市府管控範圍，造成第一線人員執行監控及緊急救援的限制。

社會局表示，依現行家庭暴力防治法，家暴政策及制度規畫的中央主管機關為衛福部，科技防暴的定位系統、跨部會資料整合與法律授權等相關配套措施則仍須由中央統籌，確保跨縣市運作與系統一致性。

社會局說，衛福部已召集相關部會，討論引入科技設備監控措施可行性及研議修法；若中央研議推動全國性科技設備監控政策，北市將依權責配合辦理。

