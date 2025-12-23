聽新聞
搶快闖紅燈挨撞 休旅車轉圈衝對向幸無人受傷
苗栗縣苑裡鎮苗130線2.5公里，位於福田里中正五路口，21日晚間發生白色休旅車疑因搶快闖紅燈，當場遭橫向通過路口的車輛猛烈撞擊，休旅車轉了一圈才煞停，對方轎車車頭則全毀，幸雙方駕駛均未受傷，詳細肇事原因和責任有待警方進一步調查。
通霄分局山腳派出所昨晚間8點接獲報案，130縣道與中正五路口有事故，警員到場處理發現，34歲沈姓男子駕駛白色休旅車沿130縣道，東往西直行疑因闖紅燈，當場遭21歲陳姓男子所駕駛的黑色轎車，沿中正五路北往南直行攔腰撞上。
白色休旅車闖紅燈事故，全程遭對向車輛的行車紀錄器拍下，因猛烈撞擊力道，白色休旅車轉了一圈，衝到對向車道停等區才煞停，幸未波及對向車輛，肇事雙方駕駛也均無受傷。警方調查肇事原因初步排除酒駕，初判是闖燈號釀禍，詳細肇事原因尚待釐清。
警方呼籲民眾，駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，依道路交通管理處罰條例處1800元以上、5400元以下罰鍰，請民眾務必遵守交通規則，以維護自身及他人交通安全。
