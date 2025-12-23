台南女清潔員被酒駕撞死 交大走進清潔隊提醒道路作業交通風險

台南市48歲餐飲業者鄭傳吉日前疑徹夜飲酒，天亮開車返家途中撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，台南交通警察大隊今天前往安定清潔隊及七股清潔隊，針對清潔人員日常收運垃圾時可能面臨的交通風險重點提醒，提升第一線清潔隊員交通安全意識，避免再次發生事故。

交通警察大隊指出，酒後駕車嚴重危害自身安全，更可能對無辜用路人及執勤人員造成無可挽回的傷害；今天以安平區慶平路發生酒駕車輛衝撞垃圾車，造成清運人員死亡的事故，向清潔隊員說明酒駕的高度危險性及事故發生的瞬間風險，提醒清運作業時務必提高警覺。

針對清潔隊員執行垃圾清運作業時的安全防護，交大提出具體提醒，包括清運時避免背對來車方向、隨時保持環境警覺性，建立「隨車同仁相互戒護、即時提醒」的安全觀念，降低突發事故發生的可能性；作業期間車輛應確實開啟警示燈，提升其他用路人辨識度，提醒來車減速慢行。

交大大隊長黃宗仁表示，清潔隊員肩負維護市容的重要任務，其工作環境常需在道路上進行，風險相對較高；交大將持續深入基層的交通安全宣導，強化清潔人員自我防護意識，也呼籲所有用路人共同尊重執勤人員，遵守交通規則，攜手打造更安全的用路環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康