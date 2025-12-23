影／「眼神不一般」他控在百貨公司遭流浪漢偷襲 豐原警方追查中

一名男子在網路Threads發文說，他昨天到豐原太平洋百貨公司逛，在10樓被一名流浪漢拿曬衣架從後方打，他受驚嚇說如果對方拿刀將無法想像，發文提醒大家；業者表示接到通報立即派保全到場，未發現被控打人男子；豐原警方表示已主動追查中。

豐原警分局頂街派出所執行網路巡邏勤務期間發現這則網路貼文後，已於第一時間主動展開調查。經查，截至目前為止，尚未接獲任何與貼文內容相關報案紀錄。

依百貨業者提供監視器影像，被控男子拿一個提袋經過，貼文者所述之處是死角，未拍攝到控訴打人情形，警方已請貼文者口述案發經過，以利調查，並請對方盡速到派出所報案，以追查釐清。

貼文男子網路發文說請大家出門要注意安全，他昨在豐原太平洋百貨10樓的紅帽象看別人玩遊戲，突然被一名流浪漢從後方拿曬衣架打。貼文男子強調，他剛到10樓就看到那名流浪漢，對自己很有敵意，眼神看起來不一般。

為釐清案情，豐原警分局已主動聯繫當事人了解事發經過，並同步派員前往相關地點調閱周邊監視器畫面。目前已成功鎖定特定對象，正持續還原事實真相，全力追查涉案人身分，並將依法從嚴偵辦。

豐原分局頂街派出所所長張竣凱表示，警方對於任何不法行為，絕對依法嚴辦、絕不寬貸。請市民朋友放心，警方維護治安的決心與行動力絕不動搖。並呼籲民眾，如發現各種不法，第一時間立即撥打110向警方報案，警方才能於最短時間內前往處理，方能有效打擊罪犯。