公車上講電話大吼「丟手榴彈要死一起死」淡水警持盾牌攔車逮人

台北捷運隨機殺人案釀社會恐慌。40歲蕭男昨天在淡水客運上講電話時，竟脫口「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」，淡水警獲報將公車攔下持盾牌衝上車將蕭男逮捕，蕭男供稱因勞資糾紛調解與新北市府人員爭執，詢後依恐嚇危害公眾罪嫌送辦。

淡水警方昨天（22日）下午5時許接獲民眾報案，稱在淡水客運862公車上聽到1名男子講電話，內容談及殺人、同歸於盡等語，車內乘客恐慌因而報警。淡水警獲報展開追查，透過報案民眾提供的路線及目前行經地點研判，於三芝、石門交界處將公車攔下。

警員手持盾牌衝上車後，盤查涉案的40歲蕭男，經查蕭男氏在和人講電話，並未恐嚇車內乘客，隨即將蕭男帶回警局。蕭男警詢時供稱因勞資糾紛申請調解，搭公車時正在與新北市府人員講電話，過程中發生爭執一時情緒激動，才會脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等言詞。警方檢視蕭男身上並無危險物品，詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪移送士林地檢署偵辦。