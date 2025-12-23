台中火爆翁討債不成 衝超市買2長刀...喊「我跟你拚了」猛刺友人

台中年逾7旬的黃姓老翁自認黃姓友人欠錢、借機車沒還，深夜在公園偶遇衝突後，竟跑到超商買了2把長尖刀再回現場，向對方喊「我跟你拚了！」揮刀狠刺黃男胸口，釀其當場血流如注緊急送醫才撿回一命，黃翁行凶逃逸但隨即落網，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，黃翁（71歲）和黃男（69歲）是認識多年友人，黃翁自認對方曾和他借錢、借機車未還心生積怨，今年4月24日晚上10點多到西屯區三信公園運動碰到黃男，雙方交談間起口角。

黃翁一氣之下竟機車到附近超市，買了2把均長達25公分的尖刀再回到現場，他見黃男仍在公園內就稱「我要跟你拚了！」等語，隨即持雙刀步步進逼，當下因燈光昏暗黃男以為對方只拿了1把刀，就出手抵抗將刀揮落在地。

未料黃翁手上還有1把刀，再猛力刺向黃男的胸部、右手，當場釀其氣血胸、多處撕裂傷血流如注，所幸黃男一旁友人全程目睹並馬上叫救護車到場，黃男送醫緊急縫合撿回一命。

黃翁行凶後躲回住處，還將染有血跡的帽子丟棄，再到附近公園清洗，最後再到朋友家躲藏，警方隔天清晨5點多就上門逮人。