學生車禍事故頻傳 澎湖1大生車禍傷重命危搶救中

澎湖縣馬公市昨天發生車禍，澎湖科技大學19歲許姓學生在上學途中，與小貨車猛烈撞擊，許姓學生頭部受創，當地醫院搶救後，認為傷勢嚴重，後送高雄榮總醫院搶命中，確實肇事原因仍由澎湖警方調查中。

由於近期連連發生學生車禍，屏東科技大學在10月1日、11日，也傳出2名學生車禍死亡，在第一起死亡車禍發生後，屏東警方還與屏科大討論合作，要改善校內交通設施，打算在校內設測速照相，並強化學生對交通感知，沒想到10月11日又發生第二起學生死亡車禍，引起社會關注校園路權與學生行車安全。

從桃園到澎湖就讀澎科大的許姓學生昨天下午3時20分許騎機車，沿澎湖縣馬公市文前街東往西方向行駛，經過文前街與文學路口，與徐姓男子（36歲）駕駛的小貨車撞上，許姓學生人車倒地不起，送三軍總醫院澎湖分院急救，因傷勢嚴重，透過衛生福利部啟動後送機制，轉到高雄榮總醫院搶救，尚未脫離險境。

澎湖馬公警分局對徐姓男子酒測，無酒精反應，待釐清確實肇事原因及肇責。

澎湖縣12月18日在馬公市也發生死亡車禍，由高雄市到澎湖旅遊的19歲蔡姓男子，在馬公市光復路，與騎機車陳姓老婦（78歲）出車禍，陳婦當場失去生命跡象，送醫後不治身亡。