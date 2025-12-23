網球選手謝政鵬遇行車糾紛 脫口「stupid」挨告恐嚇結果出爐

網球選手謝政鵬上月4日駕駛汽車在台北市士林區萬麗酒店停車場內與人糾紛，與友人言談間脫口「stupid」、「笨蛋」，李姓男子認遭恐嚇，報案提告，檢警調查後，士林地檢認定罪嫌不足，偵結不起訴處分。

不起訴處分書指出，謝政鵬11月4日晚上8時55分在萬麗酒店地下2樓停車場內與李姓男子發生糾紛，李男自認遭罵「stupid」、「笨蛋」，其心生畏懼，所以提告謝涉嫌恐嚇罪。

謝供稱，案發時他與友人同行，在停車場停妥車輛準備下車時，李男指稱友人開車門碰撞其車輛，謝與友人遂下車查看，謝當場表示，若車輛有傷痕，可請保險公司或報警處理，隨後雙方模擬友人開車門是否會碰撞李男車輛，開始發生爭執，所以報警處理。

謝解釋，當時雙方都沒發現車輛有傷，問對方要怎麼處理，對方卻一直不給答案，所以他提高聲量講話；後來友人用英文問謝「這種愚蠢的事是不是很常發生？」，謝也用英文回答「這種很蠢、很笨的事情，在中國、台灣都常發生」。

李男則稱，案發時謝態度很凶、大聲咆哮，又罵「stupid」、「笨蛋」等，停車場又只有他和對方3人，他很害怕所以提告。