五楊高架手推車掉落！7車慘遭擊落輾壓 最高可罰1.8萬

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損，所幸未造成更大傷害，警方目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依法最高將開罰1萬8千元。

國道警方指出，昨傍晚6時9分許接獲通報，國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段，有多輛車輛撞擊掉落物，導致車輛受損，立刻調派巡邏車前往處理，經查該掉落物疑似手推車，目前共計有7輛車輛輾壓造成車輛受損，陸續向警方報案，警方目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。

警方指出，初步掌握一輛小貨車，其行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

警方強調，掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，警方將持續加強取締下列項目：

一、裝載貨物超過規定，含長度、寬度、高度及重量。

二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一) 所載貨物滲漏、飛散。(二) 載運人客、貨物不穩妥。(三) 裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮。(四) 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。