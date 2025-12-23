快訊

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

五楊高架手推車掉落！7車慘遭擊落輾壓 最高可罰1.8萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損，所幸未造成更大傷害，警方目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依法最高將開罰1萬8千元。

⭐2025總回顧

國道警方指出，昨傍晚6時9分許接獲通報，國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段，有多輛車輛撞擊掉落物，導致車輛受損，立刻調派巡邏車前往處理，經查該掉落物疑似手推車，目前共計有7輛車輛輾壓造成車輛受損，陸續向警方報案，警方目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。

警方指出，初步掌握一輛小貨車，其行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

警方強調，掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，警方將持續加強取締下列項目：

一、裝載貨物超過規定，含長度、寬度、高度及重量。

二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一) 所載貨物滲漏、飛散。(二) 載運人客、貨物不穩妥。(三) 裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮。(四) 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。

三、 輪胎胎紋深度不符合規定。

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供
國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。圖／警方提供

國道 五楊高架 監視器

延伸閱讀

手推車也「開」上國道？7車猛撞慘遭刮花、爆胎

三重工廠犬慘遭車輛輾壓…幸運僅受皮肉傷 新北動保處開罰車主17.5萬

林口塞車壓力升溫　文化北路接五楊高架展開可行性評估

這是宋慧喬？！「男生頭超短髮」帥度直接輾壓男星　0死角美貌封神

相關新聞

高雄麵店老闆陳屍荖濃溪邊 遭質疑是被人殺害棄屍

高雄市桃源區嘎拉鳳吊橋旁的荖濃溪畔，21日傍晚5時許有民眾發現一名男子陳屍「全身傷痕累累」，發現竟是當地一名麵店老闆，質...

網球選手謝政鵬遇行車糾紛 脫口「stupid」挨告恐嚇結果出爐

網球選手謝政鵬上月4日駕駛汽車在台北市士林區萬麗酒店停車場內與人糾紛，與友人言談間脫口「stupid」、「笨蛋」，李姓男...

五楊高架手推車掉落！7車慘遭擊落輾壓 最高可罰1.8萬

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損，所幸未造成更大傷害，警方...

新北八里台64線嚴重車禍 2貨車碰撞駕駛受困命危送醫

新北市台64線今天發生嚴重車禍，1輛小貨車上午11時許行經東向6公里八里往五股方向時，不明原因與1輛大貨車發生碰撞，小貨...

高雄三民區火警 公寓頂樓起火全面燃燒

高雄市三民區義華路287巷今天上午11時30分發生火警，1棟5樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋起火，幾乎全面燃燒，火焰濃煙驚人。目前...

中和台64快速道路公車追撞BMW 車上30名乘客驚魂幸未傷

42歲柯男今天上午7時許駕駛公車行經台64線東向24公里處時，前方1輛由52歲黃女駕駛的BMW轎車突切換車道，柯男疑未保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。