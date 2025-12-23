快訊

中和台64快速道路公車追撞BMW 車上30名乘客驚魂幸未傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

42歲柯男今天上午7時許駕駛公車行經台64線東向24公里處時，前方1輛由52歲黃女駕駛的BMW轎車突切換車道，柯男疑未保持安全距離見狀煞車不及直接追撞。所幸柯男及車上30多名乘客均未受傷，黃女僅頭暈無外傷，確切車禍原因及肇責歸屬待查。

據了解，擔任公車司機的柯男今天上午7時許載著30多名乘客，沿台64線快速道路往新店方向行駛。當公車行經台64線東向24公里處時，前方1輛由黃女駕駛的白色BMW轎車突然向右切換車道。柯男疑因未保持安全距離見狀煞車不及，猛力追撞BMW車尾。

巨大的撞擊力導致BMW後車尾凹陷，公司前保險桿也毀損，所幸柯男及車上30多名乘客均未受傷，黃女雖無外傷但頭暈不適，由救護車送醫治療。警方對柯男及黃女進行酒測發現均未喝酒，確切肇責歸屬仍待調查釐清。

黃女駕駛的BMW轎車後車尾凹陷變形。記者黃子騰／翻攝
黃女駕駛的BMW轎車後車尾凹陷變形。記者黃子騰／翻攝
柯男駕駛的公車前保險桿毀損，所幸車上乘客均未受傷。記者黃子騰／翻攝
柯男駕駛的公車前保險桿毀損，所幸車上乘客均未受傷。記者黃子騰／翻攝

