聽新聞
0:00 / 0:00
高雄小港火警查出母子起爭執 母聲請保護令時屋內起火
高雄市小港區某洗衣店昨晚發生火警，張姓男子受傷送醫，插管治療中。警方了解，火警前，張男母子曾起爭執，張母曾請求警方聲請保護令，約1小時便發生火警，起火原因仍由消防局調查。
警方調查，張姓男子（52歲）長期無業，生活費均由母親提供，近期因家庭、生活因素，母親斷絕提供生活費，張男與母親時有爭吵，母親不堪張男需求無度，昨晚8時許，母子倆起爭執，並報警到場處理。
張母在昨晚9時許，由弟弟陪同，到小港警分局桂陽路派出所聲請保護令，不料，她在派出所做筆錄期間，家裡竟發生火警。
消防局昨晚10時30分許據報，桂陽路某洗衣店發生火警，動員14車37人破門撲滅火勢，在2樓房間發現張男受傷，意識不清，趕緊送醫急救，張男仍插管治療中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言