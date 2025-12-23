快訊

高雄小港火警查出母子起爭執 母聲請保護令時屋內起火

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區某洗衣店昨晚發生火警，張姓男子受傷送醫，插管治療中。警方了解，火警前，張男母子曾起爭執，張母曾請求警方聲請保護令，約1小時便發生火警，起火原因仍由消防局調查。

警方調查，張姓男子（52歲）長期無業，生活費均由母親提供，近期因家庭、生活因素，母親斷絕提供生活費，張男與母親時有爭吵，母親不堪張男需求無度，昨晚8時許，母子倆起爭執，並報警到場處理。

張母在昨晚9時許，由弟弟陪同，到小港警分局桂陽路派出所聲請保護令，不料，她在派出所做筆錄期間，家裡竟發生火警。

消防局昨晚10時30分許據報，桂陽路某洗衣店發生火警，動員14車37人破門撲滅火勢，在2樓房間發現張男受傷，意識不清，趕緊送醫急救，張男仍插管治療中。

高雄市小港區昨晚洗衣店火警，查出案發時，傷者母親正聲請保護令。記者林保光／翻攝
