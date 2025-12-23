高雄麵店老闆陳屍荖濃溪邊 遭質疑是被人殺害棄屍

荖濃溪示意圖。 聯合報資料照片 高雄市桃源區嘎拉鳳吊橋旁的荖濃溪畔，21日傍晚5時許有民眾發現一名男子陳屍「全身傷痕累累」，發現竟是當地一名麵店老闆，質疑是被人殺害棄屍，不過檢警介入後，經檢察官相驗遺體，確認為猝死，屬自然死亡並無他殺嫌疑。

據了解，死者是附近部落的一名麵店老闆，卻在日前突然失蹤，直到21日下午5時許，才被人發現倒臥在嘎拉鳳吊橋下的荖濃溪畔，而當地附近前陣子才在執行工程疏浚，卻不知為何死者會跑到溪底，還因此喪命。

由於死者身上有外傷，且陳屍地點是一般人根本不會前往的荖濃溪底，因此懷疑死者是否可能是因與人結怨，遭人殺害後拋屍到河床。

六龜警分局獲報後前往調查，隨後死者遺體被從溪底運起，不過經橋頭地檢署檢察官相驗，已確認為「心因性休克」，屬自然死亡，並無他殺嫌疑。