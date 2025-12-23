聽新聞
0:00 / 0:00
高雄麵店老闆陳屍荖濃溪邊 遭質疑是被人殺害棄屍
高雄市桃源區嘎拉鳳吊橋旁的荖濃溪畔，21日傍晚5時許有民眾發現一名男子陳屍「全身傷痕累累」，發現竟是當地一名麵店老闆，質疑是被人殺害棄屍，不過檢警介入後，經檢察官相驗遺體，確認為猝死，屬自然死亡並無他殺嫌疑。
據了解，死者是附近部落的一名麵店老闆，卻在日前突然失蹤，直到21日下午5時許，才被人發現倒臥在嘎拉鳳吊橋下的荖濃溪畔，而當地附近前陣子才在執行工程疏浚，卻不知為何死者會跑到溪底，還因此喪命。
由於死者身上有外傷，且陳屍地點是一般人根本不會前往的荖濃溪底，因此懷疑死者是否可能是因與人結怨，遭人殺害後拋屍到河床。
六龜警分局獲報後前往調查，隨後死者遺體被從溪底運起，不過經橋頭地檢署檢察官相驗，已確認為「心因性休克」，屬自然死亡，並無他殺嫌疑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言