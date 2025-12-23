聽新聞
三峽串燒店凌晨喧囂 樓上住戶怒砸玻璃瓶 誤為店內7人大亂鬥
新北市三峽區國際街某串燒店，疑因客人過度喧囂，樓上住戶直到凌晨2時許再也忍無可忍，朝樓下怒砸玻璃瓶，不料卻讓一樓某桌客人，誤認為是其他桌客人所丟，雙方7人更從口角演變成肢體衝突。三峽警分局獲報後派出快打部隊共10名優勢警力到場，全案朝妨害秩序及傷害等罪嫌偵辦。
據了解，當時樓上住戶丟擲玻璃瓶後，造成串燒店兩桌客人誤會，誤以為被丟東西的一方3人前去理論，雙方衍生肢體衝突後，前去理論的一方3人反被打傷，警方到場時已有人自行離去。
經查訪，警方已通知雙方5人到案，剩餘尚未到案者也已掌握身分積極通知中。至於朝樓下怒砸玻璃瓶住戶，警方認為其危險行為，即使未當場造成他人傷害，也可能因碎片散落道路危及路過行人或車輛，因此也將展開追查，預計朝公共危險罪方向偵辦，另依廢棄物清理法函請環保局開罰。
