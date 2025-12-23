多部車輛不慎撞擊掉落物，釀成車輛受損、爆胎。圖：讀者提供

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段晚間18時9分許，有車輛疑似掉落手推車在車道上，導致多部車輛不慎撞擊掉落物，釀成車輛受損、爆胎，目前共計7部車輛因此受到損傷，陸續向警方報案，國道警察目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。

目前共計7部車輛因此受到損傷，陸續向警方報案。圖：讀者提供

國道警察表示，掉落物車輛之行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

因為掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，如裝載貨物超過規定(含長度、寬度、高度及重量)。裝載貨物不穩妥及機件脫落，所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。輪胎胎紋深度不符合規定等。國道警察表示，將持續加強取締，以維護用路人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：手推車也「開」上國道？7車猛撞慘遭刮花、爆胎