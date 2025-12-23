快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

308472 0
多部車輛不慎撞擊掉落物，釀成車輛受損、爆胎。圖：讀者提供

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段晚間18時9分許，有車輛疑似掉落手推車在車道上，導致多部車輛不慎撞擊掉落物，釀成車輛受損、爆胎，目前共計7部車輛因此受到損傷，陸續向警方報案，國道警察目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。

585759 0
目前共計7部車輛因此受到損傷，陸續向警方報案。圖：讀者提供

國道警察表示，掉落物車輛之行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

因為掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，如裝載貨物超過規定(含長度、寬度、高度及重量)。裝載貨物不穩妥及機件脫落，所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。輪胎胎紋深度不符合規定等。國道警察表示，將持續加強取締，以維護用路人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：手推車也「開」上國道？7車猛撞慘遭刮花、爆胎

國道 警察

相關新聞

高雄麵店老闆陳屍荖濃溪邊 遭質疑是被人殺害棄屍

高雄市桃源區嘎拉鳳吊橋旁的荖濃溪畔，21日傍晚5時許有民眾發現一名男子陳屍「全身傷痕累累」，發現竟是當地一名麵店老闆，質...

隨機傷人案救護人員風險高 EMT教官籲「警消合訓」提升傷患後送效率

台北市12月19日發生隨機傷人事件，嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈並持刀傷人，後續又在中山捷運站前揮刀砍傷民眾，大批警消人...

中和台64快速道路公車追撞BMW 車上30名乘客驚魂幸未傷

42歲柯男今天上午7時許駕駛公車行經台64線東向24公里處時，前方1輛由52歲黃女駕駛的BMW轎車突切換車道，柯男疑未保...

高雄小港火警查出母子起爭執 母聲請保護令時屋內起火

高雄市小港區某洗衣店昨晚發生火警，張姓男子受傷送醫，插管治療中。警方了解，火警前，張男母子曾起爭執，張母曾請求警方聲請保...

老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

刑事警察局今(2025)年6月查獲空運包裹走私黃金，進一步查出背後的走私、洗錢集團，並於本(12)月9日追查出黃金來源為台南市某老字號銀樓，該銀樓王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢、存放上億現金，後續遭台北地檢署起訴並求刑20年。

手推車也「開」上國道？7車猛撞慘遭刮花、爆胎

