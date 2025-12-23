快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

警方查扣大量現金。圖：讀者提供

刑事警察局今(2025)年6月查獲空運包裹走私黃金，進一步查出背後的走私、洗錢集團，並於本(12)月9日追查出黃金來源為台南市某老字號銀樓，該銀樓王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢、存放上億現金，後續遭台北地檢署起訴並求刑20年。

老字號銀樓至少販售200公斤黃金條塊供洗錢集團鎔鑄於鉛錫合金內。圖：讀者提供

刑事局說明，該局與新北市警察局刑警大隊等單位偵辦假投資詐欺集團案，先於今年6月9日攔截空運包裹並查扣黃金條塊12公斤，並於6月10日當場查獲李嫌持贓款購得之黃金條塊12公斤，一共扣得黃金條塊24公斤，8月26日再查獲黃嫌、李嫌等走私黃金、洗錢集團犯嫌到案後，馬不停蹄比對各犯嫌筆錄前後矛盾說詞和挖掘相關電腦、手機資料，查出與該集團水房控盤陳嫌身分及集團據點，向台北地方法院及檢察署聲請搜索票、拘票獲准，於10月14日、11月13日拘提水房控盤、車手陳嫌、鄭嫌等人到案。

本月9日警方再針對黃金來源追查，搜索台南地區老字號銀樓，據悉為南部最大黃金盤商，該銀樓實際負責人王嫌涉嫌長期協助詐欺、洗錢集團，於辦公室內協助前述集團存放上億現金及匿名購買黃金，經檢警統計該銀樓至少販售200公斤黃金條塊供洗錢集團鎔鑄於鉛錫合金內，偽裝寄送到境外給詐欺機房變現，警方於該銀樓查扣銷售單據、電磁紀錄等證物。

刑事局及台北地方檢察署呼籲洗錢防制法所規範之「指定之非金融事業或人員」，依據同法第8條、第10條、第11條、第12條、第13條等規定，具有對貴金屬買賣交易客戶進行身分確認、達50萬元以上之交易向法務部調查局申報等法定義務。該案銀樓負責人王嫌未依洗錢防制之規定申報，反而貪圖不法利益，棄守銀樓業之職責，淪為該案詐欺、洗錢集團之共犯，交易逾200公斤之黃金條塊，以致詐欺集團得以利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後向法院求處有期徒刑20年，以示懲戒。

刑事局強調，警方將加強打擊詐欺、洗錢集團力道，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護國人財產安全，展現政府打擊詐欺、洗錢犯罪之決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

