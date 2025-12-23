跨年晚會前出包！高雄時代大道破損 機車騎士摔傷

高雄市前鎮區時代大道將在年底舉辦跨年晚會，但昨天1名男子騎車路過時代大道，卻疑因人孔蓋邊緣道路破損，導致他摔車受傷，身體多處擦挫傷送醫治療，確實肇事原因由警方調查。

昨天中午蘇姓男子（23歲）由前鎮區成功路方向，沿夢時代購物廣場前的時代大道，往中華路方向行駛，騎過人孔蓋後，因人孔蓋周圍道路破損，路面塌陷，致使他摔車。

蘇姓男子摔得人仰馬翻，身體多處擦挫傷，經路人向119求救，將他送往阮綜合醫院治療，他手腳縫合12針，暫無大礙。

警方據報到場，立即通報高雄市政府1999專線，查出是水利局的人孔蓋，派工修復路面，疑因路面沒夯實，導致人孔蓋周圍破損。