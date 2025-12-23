跨年晚會前出包！高雄時代大道破損 機車騎士摔傷
高雄市前鎮區時代大道將在年底舉辦跨年晚會，但昨天1名男子騎車路過時代大道，卻疑因人孔蓋邊緣道路破損，導致他摔車受傷，身體多處擦挫傷送醫治療，確實肇事原因由警方調查。
昨天中午蘇姓男子（23歲）由前鎮區成功路方向，沿夢時代購物廣場前的時代大道，往中華路方向行駛，騎過人孔蓋後，因人孔蓋周圍道路破損，路面塌陷，致使他摔車。
蘇姓男子摔得人仰馬翻，身體多處擦挫傷，經路人向119求救，將他送往阮綜合醫院治療，他手腳縫合12針，暫無大礙。
警方據報到場，立即通報高雄市政府1999專線，查出是水利局的人孔蓋，派工修復路面，疑因路面沒夯實，導致人孔蓋周圍破損。
「令人感到非常不可思議」自稱蘇男朋友的人在網路社群稱，原本聽到車禍自摔，但沒有想到居然是因為這種路面摔車，而且聽說這條路前2天才修過，然後又塌陷了，我就很好奇相關負責的單位是怎麼施作相關工程的，是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉並承認工程設計上是否有缺陷。
