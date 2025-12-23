聽新聞
沒拉手煞車！楊梅遊覽車險撞進臭豆腐店 機車騎士急閃保命
桃園市楊梅區文化街一間臭豆腐店門口昨(22)日晚間19時許發生車禍，一名65歲黃姓男子將遊覽車臨停在路邊，由於忘記拉上手煞車，導致車輛朝對向滑行，過程中多位騎士經過趕緊加快油門騎走，避免遭撞。最後遊覽車在一間臭豆腐店外停下，店門口及隔壁機車行外停放的8台機車遭到波及。當時遊覽車只要再往前一點就會撞上店面，所幸在門口的老闆跟客人都趕緊跑進店裡面避難，現場無人傷亡。
楊梅警分局表示，黃男駕駛遊覽車臨停於路旁，下車買東西時，忘記拉上手煞車，發現車輛開始滑行時，已來不及返回車上拉手煞車，導致車輛一路滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸現場無人傷亡。
經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值為0。有關詳細事故發生原因，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒拉手煞車！楊梅遊覽車險撞進臭豆腐店 機車騎士急閃保命
