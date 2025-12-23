台南慣竊到處順手牽羊犯下6案...要偷刮刮卡發生拉扯 由偷轉搶遭訴

台南市邱姓男子在北區、東區、中西區、永康區到處行竊，其中一案想偷走黃姓男子販售的刮刮卡，黃與他發生拉扯，由偷變搶；邱沒搶成，逃跑後立即又去雜貨店前行竊掛在機車上的包包，總共犯下6起案件，台南地檢署將他依搶奪未遂及竊盜等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，邱姓男子今年6月14日下午1時許，在台南市北區忠義路3段39巷內，徒手竊取許姓男子機車腳踏板上的包包，內有倉庫鑰匙1支、手機1支、現金4000元等；8月14日下午5時許，他又在中西區青年路上行竊黃姓男子販售的單價1000元刮刮卡27張。

9月7日上午8時許，他在北區成功路鴨母寮菜市場行竊温姓男子放置機車置物箱內的三星手機1支；9月19日下午4時許，邱騎腳踏車再次到青年路，又想趁機摸走黃販售的單價1000元刮刮卡23張，這次黃趕緊拉住邱的手，雙方拉扯僵持中，刮刮卡掉落地上。

邱由偷變搶，搶奪不成放棄徒步逃跑； 沒多久，同一天下午5時許，他走到東區崇善東路一間雜貨店前，行竊沈姓女子懸掛在機車龍頭上的黑色包包1個，內有太陽眼鏡、眼藥水、牙膏、手機、現金500元等物，得手後隨即離去。

9月28日上午9時許，邱又在永康區小東路行竊邱姓婦人放在菜籃車內的長夾1只，內有身分證、健保卡各1張、現金4800元；警方將邱逮捕，清查出他在4個分局轄區犯下6起案件，依搶奪、竊盜等罪移送法辦。