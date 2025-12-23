快訊

中國有事比台灣有事更可怕 專家示警日企：人、財全凍

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

台南慣竊到處順手牽羊犯下6案...要偷刮刮卡發生拉扯 由偷轉搶遭訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市邱姓男子在北區、東區、中西區、永康區到處行竊，其中一案想偷走黃姓男子販售的刮刮卡，黃與他發生拉扯，由偷變搶；邱沒搶成，逃跑後立即又去雜貨店前行竊掛在機車上的包包，總共犯下6起案件，台南地檢署將他依搶奪未遂及竊盜等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，邱姓男子今年6月14日下午1時許，在台南市北區忠義路3段39巷內，徒手竊取許姓男子機車腳踏板上的包包，內有倉庫鑰匙1支、手機1支、現金4000元等；8月14日下午5時許，他又在中西區青年路上行竊黃姓男子販售的單價1000元刮刮卡27張。

9月7日上午8時許，他在北區成功路鴨母寮菜市場行竊温姓男子放置機車置物箱內的三星手機1支；9月19日下午4時許，邱騎腳踏車再次到青年路，又想趁機摸走黃販售的單價1000元刮刮卡23張，這次黃趕緊拉住邱的手，雙方拉扯僵持中，刮刮卡掉落地上。

邱由偷變搶，搶奪不成放棄徒步逃跑； 沒多久，同一天下午5時許，他走到東區崇善東路一間雜貨店前，行竊沈姓女子懸掛在機車龍頭上的黑色包包1個，內有太陽眼鏡、眼藥水、牙膏、手機、現金500元等物，得手後隨即離去。

9月28日上午9時許，邱又在永康區小東路行竊邱姓婦人放在菜籃車內的長夾1只，內有身分證、健保卡各1張、現金4800元；警方將邱逮捕，清查出他在4個分局轄區犯下6起案件，依搶奪、竊盜等罪移送法辦。

檢方偵訊後，認定邱犯行明確，依搶奪未遂及竊盜等罪嫌提起公訴，所犯各罪，犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰。

台南市邱姓男子在北區、東區、中西區、永康區到處行竊，總共犯下6起案件，台南地檢署將他依搶奪未遂及竊盜等罪嫌提起公訴。本報資料照片
台南市邱姓男子在北區、東區、中西區、永康區到處行竊，總共犯下6起案件，台南地檢署將他依搶奪未遂及竊盜等罪嫌提起公訴。本報資料照片

台南 竊盜 東區

延伸閱讀

影／投資失利又欠債...他闖大學停車場偷車 強盜銀樓200萬黃金遭訴

看到曬女性內衣褲就想偷 色賊犯3案…這次判處拘役50日

台南再添2座特色遊戲場 黃偉哲：讓北區成為孩子的遊戲場

看準有人不關車門 男子凌晨逛社區隨機開車門行竊

相關新聞

沒拉手煞車！楊梅遊覽車險撞進臭豆腐店 機車騎士急閃保命 

桃園市楊梅區文化街一間臭豆腐店門口昨(22)日晚間19時許發生車禍，一名65歲黃姓男子將遊覽車臨停在路邊，由於忘記拉上手煞車，導致車輛朝對向滑行，過程中多位騎士經過趕緊加快油門騎走，避免遭撞。

台南慣竊到處順手牽羊犯下6案...要偷刮刮卡發生拉扯 由偷轉搶遭訴

台南市邱姓男子在北區、東區、中西區、永康區到處行竊，其中一案想偷走黃姓男子販售的刮刮卡，黃與他發生拉扯，由偷變搶；邱沒搶...

台中北屯大樓傳墜落案件 熟女租客倒臥大樓後方防火巷身亡

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，北屯區梅川東路一棟大樓後方防火巷，有女子倒臥該處，救護車到場時，年約41歲的女子已明...

高雄惡男吃霸王豬血湯不滿被索錢 反稱湯裡有蟑螂痛毆麵店闆娘

謝姓男子19日中午至高市前鎮區某麵店點了一碗豬血湯稱沒錢付帳，72歲陳姓老闆娘請他回家拿錢，謝男不悅離開折返付錢離去；沒...

影／高雄洗衣店母子吵架後突起火 兒受困2樓救出意識模糊送醫

高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓屋主受困2樓，破壞切...

下車買晚餐？運將忘拉手剎車 楊梅遊覽車「逆向大滑行」橫掃騎樓8機車

桃園市楊梅區今晚間發生一起驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化路臨停路邊買東西，下車忘記拉手剎車導致車輛一路滑行逆向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。