高雄洗衣店母子吵架後突起火 兒受困2樓救出意識模糊送醫

高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓屋主受困2樓，破壞切割鐵捲門後將張救出，因意識模糊被送醫；警方調查，火警前，張男和母親曾起爭執，將釐清是否人為縱火。

警消指出，位於小港區桂陽路某洗衣店，為4樓鐵皮加蓋建物，昨天深夜10時31分許突然發生火警，消防局出動14車37人救援，抵達現場發現1、2樓後方廚房燃燒雜物，屋主張姓男子（52歲）受困在2樓。

消防員邊救火，邊以破壞機具切割鐵捲門，邊架梯上２樓進屋搜救，張男被救出時，意識模糊，但疼痛有反應，救護員先將他送醫治療，火勢於10時45分順利撲滅。