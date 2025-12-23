高雄洗衣店母子吵架後突起火 兒受困2樓救出意識模糊送醫
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓屋主受困2樓，破壞切割鐵捲門後將張救出，因意識模糊被送醫；警方調查，火警前，張男和母親曾起爭執，將釐清是否人為縱火。
警消指出，位於小港區桂陽路某洗衣店，為4樓鐵皮加蓋建物，昨天深夜10時31分許突然發生火警，消防局出動14車37人救援，抵達現場發現1、2樓後方廚房燃燒雜物，屋主張姓男子（52歲）受困在2樓。
消防員邊救火，邊以破壞機具切割鐵捲門，邊架梯上２樓進屋搜救，張男被救出時，意識模糊，但疼痛有反應，救護員先將他送醫治療，火勢於10時45分順利撲滅。
警方調查，火警發生前，張男曾和母親吵架，母親離家後，屋內即傳出火警，不排除有人為縱火的可能，詳細起火原因由火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言