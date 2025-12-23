高雄洗衣店母子吵架後突起火 兒受困2樓救出意識模糊送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓屋主受困2樓，破壞切割鐵捲門後將張救出，因意識模糊被送醫；警方調查，火警前，張男和母親曾起爭執，將釐清是否人為縱火。

警消指出，位於小港區桂陽路某洗衣店，為4樓鐵皮加蓋建物，昨天深夜10時31分許突然發生火警，消防局出動14車37人救援，抵達現場發現1、2樓後方廚房燃燒雜物，屋主張姓男子（52歲）受困在2樓。

消防員邊救火，邊以破壞機具切割鐵捲門，邊架梯上２樓進屋搜救，張男被救出時，意識模糊，但疼痛有反應，救護員先將他送醫治療，火勢於10時45分順利撲滅。

警方調查，火警發生前，張男曾和母親吵架，母親離家後，屋內即傳出火警，不排除有人為縱火的可能，詳細起火原因由火調科調查。

高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防員架梯救出受困２樓的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防員架梯救出受困２樓的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供
高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，救出受困的屋主張姓男子後送醫。圖／讀者提供

母親 廚房

延伸閱讀

簡單李 首間體驗店 12/23 高雄盛大開幕 以甜點裡的黑馬之姿，為高雄帶來全新的「夾心美學體驗」

9年前曾說要攻擊機場被判刑 高雄男又揚言炸小港機場遭聲押

高雄男恐嚇炸小港機場 9年前也有類似行為　

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

相關新聞

北市殺人案後人心惶惶 他背「武士刀」徒步環島被7警攔查

殺人嫌犯張文在台北持刀行凶引發關注，陳姓男子穿著劍道燈籠褲日式裝扮徒步環島，今天走在九份山區時，有人看到他背上有把「武士...

北市萬豪酒店傳火警 消防、救護趕抵現場案情待釐清

台北市中山區樂群二路上的萬豪酒店今晚9時許傳出火警，有消防員到場布水線，也有救護車到場待命，消防局表示，民眾通報該酒店內...

高雄惡男吃霸王豬血湯不滿被索錢 反稱湯裡有蟑螂痛毆麵店闆娘

謝姓男子19日中午至高市前鎮區某麵店點了一碗豬血湯稱沒錢付帳，72歲陳姓老闆娘請他回家拿錢，謝男不悅離開折返付錢離去；沒...

高雄洗衣店母子吵架後突起火 兒受困2樓救出意識模糊送醫

高市桂陽路4樓洗衣店昨深夜10時31分傳火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓屋主受困2樓，破壞切...

下車買晚餐？運將忘拉手剎車 楊梅遊覽車「逆向大滑行」橫掃騎樓8機車

桃園市楊梅區今晚間發生一起驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化路臨停路邊買東西，下車忘記拉手剎車導致車輛一路滑行逆向...

北捷恐攻後...彰化醉漢路口揮鐮刀、見警立正敬禮 法院准押

彰化市一名郭姓男子昨晚6點多持鐮刀，在永樂街與民族路的路口揮來揮去，引起民眾恐慌，警方趕到逮捕郭男，詢問後移送偵辦，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。