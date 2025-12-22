高雄惡男吃霸王豬血湯不滿被索錢 反稱湯裡有蟑螂痛毆麵店闆娘

謝姓男子19日中午至高市前鎮區某麵店點了一碗豬血湯稱沒錢付帳，72歲陳姓老闆娘請他回家拿錢，謝男不悅離開折返付錢離去；沒料，半小時回到店內稱喝的剩2塊豬血湯裡有隻蟑螂，要求退錢，陳婦拒絕，慘遭謝痛毆致腦震盪，陳婦女兒氣炸PO網公布謝的惡行。

陳姓老闆娘的女兒不忍母親被吃霸王餐的謝男毆打成傷，在網路社群Threads貼文公布謝男的惡行，指不管再怎麼樣也不能動手打一個70幾歲的阿嬤，想吃霸王餐吃不成惱羞成怒。

陳婦女兒陳述，當時謝男只點了一碗豬血湯說沒帶錢，母親請謝男先回去拿錢，陳有點不開心的回來付錢拿餐點，後半小時端回來剩下兩塊豬血和她母親媽說，裡面有一隻蟑螂要求退錢。

陳婦女兒忿忿不平地質疑，基本上蟑螂屍體會浮在表層，怎麼可能吃到剩下兩塊豬血，連湯都沒有還要求退錢，母親不願賠償就應該被這麼暴力對待？對方是70幾歲的老人了，怎受得了這樣暴力對待？

陳婦女兒指出，事後她的母親因腦震盪會暈會吐，連做生意都不敢，發文不是為了要討拍，單純想要一個公道而已，且對方至今都沒出面道歉。

轄區前鎮警分局指出，瑞隆派出所於本月19日中午12時許獲報，在前鎮區瑞發街上某店家有糾紛，線上警力趕到場處理。

經警方瞭解，麵店老闆娘陳姓婦人表示，一名男顧客稱所購食物內有不明物體並要求退費，雙方溝通過程中，陳婦遭該男子徒手毆打，導致臉部挫傷，送醫治療後，持診斷證明書至瑞隆提出傷害告訴。