下車買晚餐？運將忘拉手剎車 楊梅遊覽車「逆向大滑行」橫掃騎樓8機車

桃園市楊梅區今晚間發生一起驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化路臨停路邊買東西，下車忘記拉手剎車導致車輛一路滑行逆向，直到撞進對向騎樓店家才停下，事故造成8輛機車遭撞毀、所幸無人受傷。

有網友在Threads上PO出影片，今晚7時許正值晚餐時間，楊梅區文化路上不少人車經過且在店面購買東西，當時一輛遊覽車原臨停在路邊，下秒不明原因緩慢滑行至路中央，毫無剎車持續滑行到逆向，許多駕駛見狀紛紛閃避停下，後方另輛公車司機目睹則頻頻按喇叭提醒，但最終遊覽車仍撞進對面騎樓，嚇壞附近民眾。

對此警方指出，今晚間7時19時許警方接獲報案，楊梅區文化街190號發生交通事故，經了解為65歲黃姓男子駕駛遊覽車臨停於路旁，下車買東西時忘記拉上手剎車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。