快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

聽新聞
0:00 / 0:00

下車買晚餐？運將忘拉手剎車 楊梅遊覽車「逆向大滑行」橫掃騎樓8機車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區今晚間發生一起驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化路臨停路邊買東西，下車忘記拉手剎車導致車輛一路滑行逆向，直到撞進對向騎樓店家才停下，事故造成8輛機車遭撞毀、所幸無人受傷。

有網友在Threads上PO出影片，今晚7時許正值晚餐時間，楊梅區文化路上不少人車經過且在店面購買東西，當時一輛遊覽車原臨停在路邊，下秒不明原因緩慢滑行至路中央，毫無剎車持續滑行到逆向，許多駕駛見狀紛紛閃避停下，後方另輛公車司機目睹則頻頻按喇叭提醒，但最終遊覽車仍撞進對面騎樓，嚇壞附近民眾。

對此警方指出，今晚間7時19時許警方接獲報案，楊梅區文化街190號發生交通事故，經了解為65歲黃姓男子駕駛遊覽車臨停於路旁，下車買東西時忘記拉上手剎車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供
桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供
桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供
桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供
桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供
桃園市楊梅區文化路今晚發生一名黃姓男子駕駛遊覽車臨停路邊，下車忘拉手刹車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。圖／警方提供

遊覽車 交通事故 騎樓 逆向 桃園

延伸閱讀

明年元旦4大交通新制 滿70歲自願繳回駕照「2年最高領3.6萬元」

楊梅休息站動線優化卻塞！高公局延長開放路肩時段

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

相關新聞

北市殺人案後人心惶惶 他背「武士刀」徒步環島被7警攔查

殺人嫌犯張文在台北持刀行凶引發關注，陳姓男子穿著劍道燈籠褲日式裝扮徒步環島，今天走在九份山區時，有人看到他背上有把「武士...

北市萬豪酒店傳火警 消防、救護趕抵現場案情待釐清

台北市中山區樂群二路上的萬豪酒店今晚9時許傳出火警，有消防員到場布水線，也有救護車到場待命，消防局表示，民眾通報該酒店內...

高雄惡男吃霸王豬血湯不滿被索錢 反稱湯裡有蟑螂痛毆麵店闆娘

謝姓男子19日中午至高市前鎮區某麵店點了一碗豬血湯稱沒錢付帳，72歲陳姓老闆娘請他回家拿錢，謝男不悅離開折返付錢離去；沒...

下車買晚餐？運將忘拉手剎車 楊梅遊覽車「逆向大滑行」橫掃騎樓8機車

桃園市楊梅區今晚間發生一起驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化路臨停路邊買東西，下車忘記拉手剎車導致車輛一路滑行逆向...

北捷恐攻後...彰化醉漢路口揮鐮刀、見警立正敬禮 法院准押

彰化市一名郭姓男子昨晚6點多持鐮刀，在永樂街與民族路的路口揮來揮去，引起民眾恐慌，警方趕到逮捕郭男，詢問後移送偵辦，彰化...

陸客金門猝死 家屬今攜骨灰返陸感謝各界協助

林姓陸客日前在金門不幸猝死，家屬今天完成告別式與相關行政程序，搭乘下午小三通船班返回廈門，家屬代表在離金前發表感想，感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。