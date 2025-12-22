快訊

北市殺人案後人心惶惶 他背「武士刀」徒步環島被7警攔查

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

殺人嫌犯張文在台北持刀行凶引發關注，陳姓男子穿著劍道燈籠褲日式裝扮徒步環島，今天走在九份山區時，有人看到他背上有把「武士刀」，擔心危及公共安全報警。警方將刀具送鑑定，並依恐嚇公眾安全罪嫌送辦，檢方晚間命5000元交保。

瑞芳警方局今天中午接獲報案，指有名男子身穿日式服裝，戴斗笠，背後有把武士刀，擔心可能危害他人安全。

警方不敢大意，派遣7名員警前往處理，以前後包夾方式慢慢接近22歲陳男，確保現場民眾不受危害。陳男見警出現，配合盤查。員警當場檢視他的「武士刀」，刀刃長約60公分，並未開封，但刀頭尖銳，仍具危險性。

員警將陳男帶回瑞芳派出所製作筆錄，並將刀具送交鑑定，釐清是否具殺傷力。陳男表示，這把刀是今年初他去日本京都遊玩時，用2萬6000元日幣購買。日式裝扮則是他的興趣。

陳男11月19日從台南出發，展開徒步環島旅行。一路經高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，本月19日下午投宿九份，今天上午11時退房，往基隆前進。

警方說，陳男攜帶具危險性物品在公共場所，可能對社會治安造成危害，並讓民眾心理產生不安，依恐嚇公眾安全罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，晚間命5000元交保。

瑞芳警分局表示，對於任何可能危害公共安全之情事，警方都會秉持「迅速、專業、依法」原則積極處置，確保民眾生命財產安全。民眾如發現可疑狀況，請立即撥打110報案，共同守護轄區治安。

陳姓男子穿著劍道燈籠褲日式裝扮徒步環島,有人看到他背上有把「武士刀」報警。警方將刀具送鑑定,並依恐嚇公眾安全罪嫌送辦,檢方晚間命5000元交保。記者邱瑞杰／翻攝
