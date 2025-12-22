北捷恐攻後...彰化醉漢路口揮鐮刀、見警立正敬禮 法院准押

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化市一名郭姓男子昨晚6點多持鐮刀，在永樂街與民族路的路口揮來揮去，引起民眾恐慌，警方趕到逮捕郭男，詢問後移送偵辦，彰化地檢署聲請羈押，今晚6點多裁定准押。

據了解，郭男（55歲）是名街友，常在彰化市俗稱「觀音亭」附近出現，昨晚持鐮刀在永樂街與民族路的路口揮舞，警方據報出動快速打擊部隊到場，逮捕滿身酒氣的郭男，沒想到他見員警竟立正站好，還行舉手禮，全然不知事情鬧大了，讓員警啼笑皆非。

郭男被帶回派出所，酒測值高達1.4mg/L，警方同時通報地檢署報請指派檢察官偵辦。彰檢偵查後向彰化地院聲押獲准。

彰化地檢署表示，昨依高檢署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，由檢察長謝名冠擔任召集人，隨即召集彰化縣警局刑大、各分局、縣調站、彰化縣政府政風處及社會安全網相關局處等小組成員，今在地檢署召開轄內防範恐怖攻擊應變會議。

彰檢強調已請各機關關注網路社群發言、清查分析本轄交通要點、商場、公園景點等公共場所，易生模仿效應高風險地點，尤其聖誕節、元旦、春節等人潮聚集的節慶假期等時期，預先規劃，即時發現、即時處置。

彰化市郭姓男子拿鐮刀在商圈揮來揮去，見到員警立正站好，令員警啼笑皆非。圖轉載自彰化人大小事
恐怖攻擊 社會安全網

