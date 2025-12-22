陸客金門猝死 家屬今攜骨灰返陸感謝各界協助

林姓陸客日前在金門不幸猝死，家屬今天完成告別式與相關行政程序，搭乘下午小三通船班返回廈門，家屬代表在離金前發表感想，感謝金門各界在善後期間提供周全協助，讓整起事件得以圓滿落幕。

據了解，林姓陸客家屬今日上午依序完成入殮、誦經、家祭與公祭儀式，隨後進行火化，並前往地方法院辦理相關文件公證，中午取回骨灰後，搭乘2時30分小三通返廈，包括海基會、移民署、烈嶼所等相關單位都全程協助。

據了解，檢警完成司法相驗，確認林男死因為急性心肌梗塞合併心肺衰竭，排除外力介入，相關善後事宜已告一段落。

家屬代表、死者叔叔在離金前也發表書面感謝，他表示，林男於12月18日前往金門旅遊訪友，卻不幸意外身故，對家屬而言是極大的哀痛；所幸在兩岸相關單位共同努力與友好協商下，善後事宜得以圓滿、妥善完成，讓家屬在悲痛中感受到溫暖與支持。

家屬在感謝信中特別向金門各單位秉持人道精神，在事件處理各環節主動對接、迅速協調，為善後工作提供堅實後盾。

致詞中也特別點名感謝烈嶼鄉民代表會主席林長耕，以及海基會金門行政協調中心專員蔡承棧。家屬表示，兩人在整個善後過程中全程陪同，從行政協調、資訊聯繫到情緒安撫，皆親力親為，讓家屬深刻感受到跨越海峽的人情溫度。