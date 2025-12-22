盤點到年底馬拉松、聖誕節等137場大型活動 警政署加強安維部署

張文本月19日在台北市犯隨機殺人案，大型活動公共安全引發關注，警政署盤點至年底有馬拉松、聖誕節等137場大型活動，要求轄區警察局妥適規劃勤務，提升見警率結合民力，加強安全維護部署。

警政署表示，昨天至本月31日，重大活動共137場，包括台北馬拉松耶誕歡樂跑、桃園太陽盛得音樂盛宴、高雄聖誕生活節等，要求轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署；指示加強運用協勤民力，合計使用警民力1萬7295人次，含員警1萬1902人次、民力5649人次，包括民防400人次、守望相助隊202人次、保全（工作人員）2275人次、義警（交）2516人次，全面提升見警率並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動安全進行。

內政部長劉世芳前天、昨天赴警政署，由署長張榮興偕同，分3梯次與22縣市警察局長視訊召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，討論精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能、提升專業反恐警力、加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護。