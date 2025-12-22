環島男疑背武士刀經九份引關注 雖未開鋒仍將送辦

快訊

中央社／ 新北22日電

陳姓男子徒步環島今天行經新北市瑞芳九份山區時，由於身上背著疑似武士刀引起關注，警方初步檢視刀具尚未開鋒，但刀頭尖銳將送鑑定，詢後依法送辦。

22歲陳男中午身著日式風格服飾，搭配劍道燈籠褲，頭戴黑色草帽，手持葫蘆造型水壺，身後則背著疑似武士刀走在九份山路，由於日前才發生台北捷運隨機砍人事件，民眾見狀立刻通報瑞芳警分局。

分局調派7名警力到場包圍，逐漸接近陳男，陳男則配合員警盤查，經初步檢視，刀刃長度約60公分，雖未開鋒但刀頭尖銳，警方立即依法將陳男帶到瑞芳派出所詢問，刀具送交鑑定，釐清是否具殺傷力。

陳男向警方表示，他因興趣使然才會有這身打扮，沒有要持刀攻擊意圖，他從台南出發展開徒步環島行程，南下行經高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，19日下午住宿九份，今天上午11時退房後繼續行程，至於刀械則是去年初前往日本京都旅遊時，以2萬6000日圓（約新台幣5158元）購入。

警方指出，陳男因在公共場所攜帶危險性物品，仍可能對民眾心理造成不安，全案詢後，將依恐嚇公眾罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

徒步環島 瑞芳 九份

