竹縣2傷害案警澄清非隨機 涉案男為友尋仇送辦

新竹縣新豐鄉發生2起傷害案，新竹縣政府警察局新湖分局今天表示，網傳隨機傷人案屬不實訊息，經查許姓男子為友人感情糾紛持棍棒尋仇傷人，已依法送辦，呼籲民眾勿恐慌。

新湖分局今天告訴中央社記者，昨天獲報在新豐紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案，經查是許姓男子為友尋仇誤傷人。

警方表示，由於許姓男子朋友抱怨女友移情別戀，為替友人出頭報復，許姓男子開車到池府路一帶並持棍棒尋仇，但許姓男子認錯人，誤傷3名民眾，全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

警方說，本案網傳「隨機傷人、持槍恐嚇」等情形是不實謠言，民眾勿恐慌，也勿隨意傳播未經查證訊息，而如果在網路社群收到未經證實訊息，應查證官方管道，切勿隨意轉傳；警方要求各分駐、派出所加強轄區人潮聚集處及偏遠景點巡邏強度，維護安全。