菜市場高處外牆破裂石塊掉落一地 路人閃避驚呼差點沒命

台南市歸仁區公有零售市場出入口周遭高處外牆昨天突然斷裂，比拳頭大的水泥石塊從高處墜落，差點砸到路過民眾，部分梁柱與外牆出現均裂破損。林姓路人說，當時先是聽到「很大的蹦一聲」，猛抬頭高處石塊、水泥已經掉地，還好沒有剛好經過。

市政府經發局市場處表示，出狀況的是歸仁市場西南側出入口與一旁外牆，接獲市場管理單位通報，立即派技工前往查看，並設立警戒線，避免民眾再從那邊出入，以免發生危險。

買菜民眾心有餘悸說，還好當時已經找一步離開，不然被打到一定沒命，歸仁市場整棟三層樓只有1樓有在營運維護，二三樓根本就是廢墟到底哪裡出問題大家也不知道，目視就能看到許多龜裂的地方，真的很可怕。不知道與前一天的地震有沒有關係。

市場處說，這幾天會請維修專業人士察看，研判水泥會不會繼續崩落。短期短期內盡快搶修，並提出經費規畫案，明年整棟市場結構全面檢視評估。因為市場處全年度全市37區59處公有市場只有兩千多萬元預算，短期內要全面改造會有困難。