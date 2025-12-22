拉拉山3人參加登山團驚傳失聯 消防隊靠「這關鍵」成功接應
桃園市復興區昨傍晚發生一行48人登山團健行，其中3名登山客於途中不慎與團員失聯音訊全無，因天色已晚且山區氣溫下降，因此通報消防局協助救援。由於失聯登山客有使用離線地圖及定位APP，救援人員依其回傳的離線地圖資訊尋找，順利找到3人並平安回到登山口。
桃園市消防局昨傍晚6時16分接獲登山團領隊報案，表示一行48人自復興區夫婦山出發，預計行經山區步道前往拉拉山神木區健行。其中3名登山客於行程途中與團隊失去聯繫，因無法確認其所在位置及身體狀況，並考量入夜後氣溫驟降及可見度大幅下降，因此通報119請求消防人員協助。
經了解，團員最後一次接觸該3名登山客時間為昨下午3時許，地點位於拉拉山三角點，其後因山區地形及通訊不良，無法再取得聯繫。報案後，另有3名團員亦先行循原路線尋找失聯成員，並持續向消防單位回報情況。
消防局獲報後，立即派遣第四大隊巴陵分隊出勤，由小隊長陳信穎帶隊，出動消防人員6名及救災車輛3輛前往現場。由於失聯登山客有使用離線地圖及定位APP，在尚未確認實際座標前，消防人員即依其回傳的離線地圖資訊，研判其可能所在區域，作為搜索與行動路線重點範圍。
直到晚間7時35分，消防人員成功聯繫其中1名連姓登山客，藉由其離線地圖APP回傳位置資訊，確認其當下位於達觀山三角點，且3人身體狀況均良好。消防人員於晚間7時49分抵達登山口後上山接應，並於7時56分與自行前往團員及該迷途3名登山客會合。
經現場評估，所幸團員均無外傷或不適，消防人員隨即引導一行人安全下山，救援人員於晚間9時24分平安返回登山口，並於9時45分完成任務返隊，結束這起虛驚事件。
巴陵分隊小隊長陳信穎表示，本案能迅速掌握登山客位置並順利完成接應，除團員發現失聯後馬上報案外，迷途登山客事前下載並使用離線地圖與定位應用程式，亦幫助消防人員加速初步位置研判。特別提醒登山民眾：
一、團體登山應事先規劃完整路線，並於行程中定時清點人數、保持聯繫。
二、建議下載離線地圖及登山定位APP，並備妥行動電源，以利於通訊不良時仍可提供位置資訊。
三、如發現同行人員一度失聯且位置、狀況無法確認，應及早通報119請求協助，並依消防人員指示行動，以確保人員安全。
