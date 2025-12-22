疑恍神撞歪路旁電線桿 肇事小貨車彈飛再撞後方轎車

48歲黃男今天上午8時許駕駛小貨車行經新北市泰山區泰林路三段往林口方向時，疑因恍神車輛偏移車道自撞路旁電線桿，小貨車自撞後向後彈飛再撞上後方簡男駕駛的轎車。黃男身體擦挫傷送醫後無大礙。2人酒測值為0，車禍原因仍待調查釐清。

林口警分局今天上午8時許接獲報案，泰山區泰林路三段616巷口發生車禍事故。警員趕抵現場，經查肇事的48歲黃男駕駛小貨車沿泰林路三段往林口方向行駛，行經事發地點時疑因恍神車輛偏移車道猛撞路旁電線桿，導致電線桿被撞傾斜。