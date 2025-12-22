登山團拉拉山傳3人失聯 桃園消防靠「這招」接應成功

桃園市政府第四大隊巴陵分隊，出動消防人員6名及救災車輛3輛前往現場。圖：第四大隊提供

桃園市復興區拉拉山昨（21）日傍晚驚傳登山團失聯，48人隊伍中有3名登山客一度與團隊失去聯繫。桃園市政府消防局接獲通報後派巴陵分隊上山搜救，並透過迷途者提供的離線地圖定位資訊迅速掌握位置，最終順利接應3人平安下山。

消防局指出，登山團一行48人自復興區夫婦山出發，經山區步道前往拉拉山神木區。團員最後一次接觸失聯3人時間約在15時，地點位於拉拉山三角點，後續因山區地形及通訊不良無法再取得聯繫。報案後，另有3名團員先循原路線搜尋失聯成員，並持續向消防單位回報進度。

桃園市政府第四大隊巴陵分隊，出動消防人員6名及救災車輛3輛前往現場。圖：第四大隊提供

巴陵分隊獲報後由小隊長陳信穎帶隊出勤，出動消防人員6名及救災車輛3輛趕赴現場。消防局說明，因失聯登山客有使用離線地圖及定位APP，消防人員在尚未取得實際座標前，即先依回傳的離線地圖資訊研判可能所在區域，作為搜救與行動路線的重點範圍。

消防局表示，18時16分接獲報案，19時35分成功聯繫其中1名登山客連先生，並透過其離線地圖APP回傳位置資訊，確認3人位於達觀山三角點（座標：24.7242、121.4413），且身體狀況均良好。救援人員19時49分自登山口上山接應，19時56分與自行前往的團員及3名迷途登山客會合，現場評估均無外傷或不適後，隨即引導一行人安全下山，並於21時24分平安返回登山口，21時45分完成任務返隊，結束這起虛驚事件。

陳信穎表示，本案能迅速掌握登山客位置並順利完成接應，除了團員發現失聯後立即通報外，迷途登山客事前下載並使用離線地圖與定位應用程式，也有助消防人員加速初步位置研判。

消防局提醒，團體登山應事先規畫完整路線，行程中定時清點人數並保持聯繫；建議下載離線地圖及登山定位APP並備妥行動電源，以利通訊不良時仍能提供位置資訊；若發現同行人員失聯且位置、狀況無法確認，應及早通報119並依消防人員指示行動，以確保安全。

