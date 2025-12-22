北捷隨機殺人案受關注 苗警透露有1名高風險 已加強監控

北捷隨機殺人案震警社會，苗栗警方今天透露，勾稽出1人高風險加強監控，車站及學校周邊加強巡邏密度，並宣導萬一碰到，建議「逃」、「躲」、「打」應變及自保原則。

苗栗縣議會今天臨時會，北捷隨機殺人案成焦點，縣議員禹耀東、温俊勇及陳光軒等人都發言，憂心忡忡模仿效應，縣警局長王森瑒答詢表示，今年11月2日苗栗市街頭發生隨機殺人事件後，警方與心衛中心盤點稽出27人，經訪查堇有1人是暴力傷害及毒品前科，且情緒相對不穩定，已增加訪查頻率加強控管。

此外，全縣有12處公車站、火車站及高鐵站，第一時間加強巡邏密度，提高見警率，站點上、下旅客較多的尖峰時間重點巡守派員守望，讓民眾感到警方的關心，並與車站保持聯繫，一發生狀況即時處理。

王森瑒說，如果在隨機攻擊現場，警政與公共安全專家建議應變流程及自保原則，一、「逃」（逃離現場）： 這是第一要務。不低頭滑手機，隨時留意周遭異樣，如行為怪異、刻意靠近者，若覺察不對勁，應立即往人多或反方向逃離，保持4到6公尺的安全距離。

二、「躲」（隱蔽躲避）： 若無法逃離，應尋找掩體，如商店、有鎖的房間躲避，並關閉燈光與靜音手機；三、「打」（緊急防禦）： 這是最下策，若無處可逃，應善用隨身物品或環境工具，如雨傘、手提包等防禦。

