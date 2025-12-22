快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷隨機殺人案受關注 苗警透露有1名高風險 已加強監控

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

北捷隨機殺人案震警社會，苗栗警方今天透露，勾稽出1人高風險加強監控，車站及學校周邊加強巡邏密度，並宣導萬一碰到，建議「逃」、「躲」、「打」應變及自保原則。

苗栗縣議會今天臨時會，北捷隨機殺人案成焦點，縣議員禹耀東、温俊勇及陳光軒等人都發言，憂心忡忡模仿效應，縣警局長王森瑒答詢表示，今年11月2日苗栗市街頭發生隨機殺人事件後，警方與心衛中心盤點稽出27人，經訪查堇有1人是暴力傷害及毒品前科，且情緒相對不穩定，已增加訪查頻率加強控管。

此外，全縣有12處公車站、火車站及高鐵站，第一時間加強巡邏密度，提高見警率，站點上、下旅客較多的尖峰時間重點巡守派員守望，讓民眾感到警方的關心，並與車站保持聯繫，一發生狀況即時處理。

王森瑒說，如果在隨機攻擊現場，警政與公共安全專家建議應變流程及自保原則，一、「逃」（逃離現場）： 這是第一要務。不低頭滑手機，隨時留意周遭異樣，如行為怪異、刻意靠近者，若覺察不對勁，應立即往人多或反方向逃離，保持4到6公尺的安全距離。

二、「躲」（隱蔽躲避）： 若無法逃離，應尋找掩體，如商店、有鎖的房間躲避，並關閉燈光與靜音手機；三、「打」（緊急防禦）： 這是最下策，若無處可逃，應善用隨身物品或環境工具，如雨傘、手提包等防禦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗縣議會今天臨時會，北捷隨機殺人案成焦點，縣警局長王森瑒今天在議會答詢，說明警方處置及建議民眾自保之道。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天臨時會，北捷隨機殺人案成焦點，縣警局長王森瑒今天在議會答詢，說明警方處置及建議民眾自保之道。記者范榮達／攝影

殺人案 北捷 火車站

延伸閱讀

隨機殺人案檢討 立院內政委員會要求內政部交通部一個月內提改善方案

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

北捷案引警戒！彰化市街頭男持刀閒晃 民報警帶回管束

相關新聞

私梟集團公海設「海上得來速」台灣籍3漁船走私逾億元香菸被攔截

私梟集團將走私母船停放公海海域，設「海上得來速」供高雄籍漁船金佶利29號、金佶利27號、全豐滿號前往接駁私菸回台；今年8...

北捷隨機殺人案受關注 苗警透露有1名高風險 已加強監控

北捷隨機殺人案震警社會，苗栗警方今天透露，勾稽出1人高風險加強監控，車站及學校周邊加強巡邏密度，並宣導萬一碰到，建議「逃...

毒蟲赴警所領司法文書 身上頻掉毒品員警傻眼究辦

林姓男子日前到台北市松山分局中崙派出所領司法文書，出示身分證時衣物口袋卻掉出2包毒品K他命，警方附帶搜索又在林男汽車上查...

影／高雄醉男沿路噴灑滅火器街頭冒白煙 揮舞球棒敲機車遭警制伏

22歲陳姓男子昨凌晨2時30分酒後情緒失控，在高雄鳳山區巷弄不僅持滅火器沿路噴灑，造成街頭冒白煙，並持球棒敲打路邊機車，...

北捷隨機殺人事件後…台南「忍者」又背武士刀出沒 立即被警盤查

長年出沒在台南府城街頭，被在地人封為台南十大傳奇人物第7名的「忍者」，十多年來均以忍者裝扮，騎著腳踏車出沒；昨晚他再度出...

竹南老翁起早運動 穿越馬路遭撞經送醫仍宣告不治

苗栗縣竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起自小客車與行人碰撞的交通事故，竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。