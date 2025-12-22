快訊

私梟集團公海設「海上得來速」台灣籍3漁船走私逾億元香菸被攔截

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

私梟集團將走私母船停放公海海域，設「海上得來速」供高雄籍漁船金佶利29號、金佶利27號、全豐滿號前往接駁私菸回台；今年8月28日清晨，走私集團成員在岸邊轉運時，當場被追緝許久的海巡人員查獲，3艘船共起獲101萬包私菸，市價逾1億元，橋頭地檢署今依輸入私菸罪嫌起訴張姓船長等5人。

海巡人員調查，張男、陳男及夏男分別為金佶利29號、金佶利27號、全豐滿號3艘漁船船長。今年8月23日間，綽號「阿國」的男子委託陳男、夏男駕駛金佶利27號、全豐滿號漁船出海，前往公海指定海域接駁67萬多包私菸上船，回台後兩艘漁船隨即停靠高雄興達港內。

隔天張男也接獲私梟指示，駕駛金佶利29號出海，至相同公海地點接駁私菸至漁船夾艙藏放，將30多萬包私菸運回高雄興達港內，等3船都回港後，「阿國」隨即指派於8月28日清晨指派賴姓男子、林姓女子駕駛貨車前往漁船旁搭載私菸。

只是私梟行動早一步被海巡人員掌握，林女一現身隨即被海巡發現，大批幹員立即持搜索票上前扣車，並前往靠泊於興達港內的漁船登檢，船艙起獲紙菸81萬7130包、加熱菸19萬5020包，市值估逾1億餘元。

因母船停放於公海，我國查緝人員雖曾登檢發現大批私菸，但無法在公海執行走私查緝，等到查獲金佶利29號、金佶利27號、全豐滿號，再比對當初登檢母船的照片，因香菸品牌雷同，懷疑3艘漁船是自該艘母船接駁私菸來台，宛如「海上得來速」。

橋頭地檢署偵結，認定張姓、陳姓、夏姓船長及賴姓、林姓私梟集團成員違法走私香菸來台，且菸品來路不明，若流入市面，恐對人體造成嚴重且未知的危害，依違反輸入私菸罪嫌將5人提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收，將擇日銷毀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

私菸 興達港 走私 海巡

