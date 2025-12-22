毒蟲赴警所領司法文書 身上頻掉毒品員警傻眼究辦

林姓男子日前到台北市松山分局中崙派出所領司法文書，出示身分證時衣物口袋卻掉出2包毒品K他命，警方附帶搜索又在林男汽車上查獲依托咪酯、K他命藥錠等證物，針對這起「自己送上門」的毒品案，警詢後依法送辦。

據悉，31歲林男曾涉多起毒品案，他11月16日下午1時許駕駛汽車違停在中崙派出所前方，走入派出所稱要領取司法文書，但他口齒不清、含糊其詞，值班員警要求林男出示身分證件，林男摸索的過程中，衣物口袋卻掉出2包K他命。

員警見狀展開偵辦，正準備進一步搜索林男座車，林身上又掉出一顆依托咪酯煙彈，員警後續在林男車中查獲依托咪酯煙彈、K他命等證物，詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其1萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885